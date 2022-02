Il governo accontenta i camionisti e penalizza il trasporto ferroviario Altro che sostenibilità!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il caro energia sta colpendo tutto il Paese, non solo l’auto: cittadini, imprese industriali, commercio, agricoltura, i servizi e gli artigiani. Sono esclusi i grandi produttori e distributori di energia che possono disporre dei ricchi profitti del passato e anche del presente. Per far cessare la protesta degli autotrasportatori che durava da quattro giorni, ilha concesso interventi che valgono circa 80 milioni di euro. Le risorse sono così suddivise: 20 milioni di euro per sostenere il settore dell’autonel costo dei pedaggi autostradali; cinque milioni destinati a implementare la deduzione forfettaria per le spese non documentate; un credito d’imposta pari al 15 per cento al netto dell’Iva finalizzato all’acquisto dell’AdBlu, che serve a ridurre le emissioni degli ossidi di azoto dai gas di scarico, per un ...