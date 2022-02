Il Giornale: ha ragione Szczesny, è una questione di palle (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il portiere della Juventus Wojciek Szczesny, polacco con moglie Ucraina aveva sfidato il governo calcistico di Zurigo: «Vediamo se hanno le palle», ed effettivamente, scrive Tomy Damascelli su il Giornale, questo non è accaduto. La Fifa infatti ha nascosto la testa sotto la sabbia come gli struzzi e ha deciso di non decidere. Dopo le richieste insistenti di Svezia, Polonia e Repubblica Ceca infatti, la decisione era stata quella di lasciare comunque alla Russia la possibilità di disputare i play off dei Mondiale, seppure con qualche limitazione Il senso della vergogna viene seppellito da quello dell’opportunismo, l’alibi è demagogico per non dire ipocrita, «lo sport deve continuare a essere vettore di pace e speranza ma resta in stand by se la situazione dovesse migliorare» Alla Russia dunque basterà mascherarsi un po’ per non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il portiere della Juventus Wojciek, polacco con moglie Ucraina aveva sfidato il governo calcistico di Zurigo: «Vediamo se hanno le», ed effettivamente, scrive Tomy Damascelli su il, questo non è accaduto. La Fifa infatti ha nascosto la testa sotto la sabbia come gli struzzi e ha deciso di non decidere. Dopo le richieste insistenti di Svezia, Polonia e Repubblica Ceca infatti, la decisione era stata quella di lasciare comunque alla Russia la possibilità di disputare i play off dei Mondiale, seppure con qualche limitazione Il senso della vergogna viene seppellito da quello dell’opportunismo, l’alibi è demagogico per non dire ipocrita, «lo sport deve continuare a essere vettore di pace e speranza ma resta in stand by se la situazione dovesse migliorare» Alla Russia dunque basterà mascherarsi un po’ per non ...

Advertising

napolista : Il Giornale: ha ragione Szczesny, è una questione di palle La Fifa ha nascosto la testa sotto la sabbia come gli st… - terradelricordo : @emifittipaldi @federicocipria4 Il dramma è chi sono gli editori. E si vede da come non ci sia differenza da un gio… - Giammy3195 : @AndrewA2394 @GiuseppeCorini @the_highsparrow E dal suo editoriale ovviamente, detto ciò l’immagine e il titolo dan… - Micheles7500 : @_Grillology @Ire_Lica @assurdistan Credo voglia dire che uccidere altre persone non è facile come scrivere su un s… - smith44m : Carlo Rossella ha pienamente ragione un servilismo sfrenato nei confronti dellAmerica è vergognoso soprattutto da p… -