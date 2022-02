Il fattore religioso nella lotta russo-ucraina L’analisi del prof De Oto

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Kiev assediata e accerchiata. Bombardata a ritmo continuo con missili e aerei. Sebbene militarmente inferiore l’resiste. Perché la libertà è un bene preziosissimo. E la libertà religiosa ne è una grande parte. Perché meglio morire combattendo che perire lentamente ogni giorno sotto il giogo dell’occupante. Le donne ucraine cantano nei corridoi sotterranei della Metro “Š?e ne vmerla Ukraïny” l’inno nazionale che dice testualmente: “L’non è ancora morta, né la sua gloria né la sua libertà”. E forse tutto questo lo zar Putin non lo aveva previsto. Perlomeno non in questi termini. Ma avrebbe dovuto, perché in questo conflitto, figlio di un’aggressione militare in piena violazione del diritto internazionale vigente -che pone indietro l’orologio della storia al 1 settembre 1939 – a complicare ancor di più la situazione c’è il ...

