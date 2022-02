Il fascino dell’ambiguità “Le vie dell’Eden” | l’ultimo libro di Eshkol Nevo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 28 febbraio 2022) "Un tempo mi alzavo felice e oggi mi alzo triste. Non sono certo di sapere il perché, né ho idea di come uscirne. Non sono neanche certo di quanto tempo Dikla potrà resistere. Ultimamente sento che mi tiene alla larga. Forse ha paura del contagio”. La caratteristica principale dei libri di, che siano racconti o romanzi oppure romanzi sotto forma di intervista, è il contagio.scrive, inventa, ruba, mostra lo stato d’animo di un personaggio, che è quasi sempre un uomo intorno ai quarant’anni, appena un passo dietro di lui, e nel lettore avviene il contagio. In me avviene il contagio. Riconosco quel tormento, oppure aspiro a quella gioia, provo quella commozione, sento perfino la consolazione di parlare al telefono la mattina con un amico d’infanzia della nostra squadra di basket del cuore, ...