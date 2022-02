Il documento del ministero della Difesa che ripristina la leva militare obbligatoria è un falso (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il 28 febbraio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di un documento, circolato con l’intestazione del ministero della Difesa e rivolto a tutti i nati tra il 1990 e il 2003, finalizzato alla valutazione dei «requisiti necessari» per l’«arruolamento nell’Esercito italiano» nel caso in cui «la proclamazione dello stato d’allerta lo richieda». Il documento oggetto della segnalazione chiede agli appartenenti a questa fascia d’età di presentarsi «al distretto militare nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza» nel periodo che va dal 20 al 31 marzo 2022 e riporta la presunta firma dal sottocapo di Stato maggiore della Difesa Carmine Masiello. Il riferimento è ... Leggi su facta.news (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il 28 febbraio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di un, circolato con l’intestazione dele rivolto a tutti i nati tra il 1990 e il 2003, finalizzato alla valutazione dei «requisiti necessari» per l’«arruolamento nell’Esercito italiano» nel caso in cui «la proclamazione dello stato d’allerta lo richieda». Iloggettosegnalazione chiede agli appartenenti a questa fascia d’età di presentarsi «al distrettonella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza» nel periodo che va dal 20 al 31 marzo 2022 e riporta la presunta firma dal sottocapo di Stato maggioreCarmine Masiello. Il riferimento è ...

Advertising

fanpage : Al termine del suo discorso alla nazione, il presidente russo Vladimir ##Putin ha firmato in diretta tv il document… - petergomezblog : @angelomk6 @marattin Anche per le lettere la cassazione è sempre stata chiara. Ci vuole un provvedimento motivato p… - zazoomblog : Il documento del ministero della Difesa che ripristina la leva militare obbligatoria è un falso? - #documento… - ekuonews : Approvazione bilancio di previsione, Maggioranza: documento strategico per la Teramo del futuro - rafbarberio : IL DOCUMENTO Sicurezza della Repubblica, ecco la Relazione in Parlamento 2021 del #DIS (scarica il documento). Anch… -