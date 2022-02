Il dipendente va al primo turno di lavoro e trova il supermercato svaligiato | avviate le indagini

Advertising

cohibadelaserna : RT @DomaniGiornale: La Germania ha rifiutato un ruolo di primo piano nella Nato e con la sua politica commerciale ha reso il continente sem… - xblunotte : RT @DomaniGiornale: La Germania ha rifiutato un ruolo di primo piano nella Nato e con la sua politica commerciale ha reso il continente sem… - MODIQ : Il #corso per gli addetti al #primo #soccorso aziendale è obbligatorio per le imprese con almeno un dipendente o un… - gioporce : RT @DomaniGiornale: La Germania ha rifiutato un ruolo di primo piano nella Nato e con la sua politica commerciale ha reso il continente sem… - thisissimo : RT @DomaniGiornale: La Germania ha rifiutato un ruolo di primo piano nella Nato e con la sua politica commerciale ha reso il continente sem… -

Ultime Notizie dalla rete : dipendente primo

corriereadriatico.it

PESARO - A scoprire il furto ai danni del supermercato è stato unche ieri mattina era atteso per ilturno di lavoro, ad ora antelucana. L' allarme è scattato alle 5.45, a finire nel mirino dei ladri è stato il Conad di Montecchio di Vallefoglia, ......dalla droga in una lontana fase della sua vita. Tra poco festeggerà un anniversario molto importante. Ebbene sì, Eleonora Giorgi il prossimo anno farà ben 50 anni di carriera dal suo...PESARO - A scoprire il furto ai danni del supermercato è stato un dipendente che ieri mattina era atteso per il primo turno di lavoro, ad ora antelucana. L’allarme è scattato ...I beni di prima necessità potranno essere consegnati anche nella sede di Onco Med in Corso Telesio a Cosenza entro il 4 marzo. All'iniziativa a favore della popolazione ucraina dà supporto l’Amministr ...