(Di lunedì 28 febbraio 2022) La potenza di fuoco messa a disposizione dal Cremlino ai militari russi deve fare i conti anche con atti di resistenza creativa messi in pratica dal popolo. Nelle ultime ore, infatti, anche alcuni canali ufficiali – come quello della Guardia Nazionale dell’Ucraina – hanno diffuso un filmato molto particolare: unche traina eun. Ilnon è un falso, ma è stato realmente girato in una zona rurale vicino a Kakhovka, nel villaggio di Lyubimovka. ??????? ???? ????????!) ??????? ??… pic.twitter.com/ciWXOiJ6Cm — ??? (@ng ukraine) February 27, 2022in Ucraina Nel filmato si vede questo mezzo militare ...

Advertising

EugenioCardi : RT @neXtquotidiano: Il contadino ucraino che “ruba” un carro armato russo con il trattore | VIDEO - rvffaele_ : RT @ilsidero: Contadino ucraino si fotte un carro armato russo trascinandolo col suo trattore. Ore 10 di Lunedì e ho già il video che mi h… - iris_versari : RT @AlleracNicola: Un contadino ucraino si trascina via un carro russo. - neXtquotidiano : Il contadino ucraino che “ruba” un carro armato russo con il trattore | VIDEO - RuoteRubate : RT @ilsidero: Contadino ucraino si fotte un carro armato russo trascinandolo col suo trattore. Ore 10 di Lunedì e ho già il video che mi h… -

Ultime Notizie dalla rete : contadino ucraino

Adnkronos

"Se è vero, questo è probabilmente il primo mezzo corazzato mai rubato da un. Gli ucraini sono davvero difficili da decifrare", ha scritto su Twitter il diplomatico Oleksandr Sherba,...Il registaSergei Loznitsa (premio per la regia a Un Certain Regard 2018) canzona la natura ... Irka, moglie incinta di un, sceglie invece di combatterla quella guerra semplicemente ...È accaduto in una zona rurale vicino a Kakhovka, nel villaggio di Lyubimovka. Il filmato è stato condiviso anche dal profilo Twitter certificato della Guardia Nazionale Ucraina ...Mentre infuria la guerra tra Russia e Ucraina, l'uomo rimuove una mina dalla strada senza attendere l'arrivo degli specialisti e libera l'arteria per il passaggio di mezzi ucraini. A Ukrainian in ...