Il Comitato Olimpico Internazionale ha chiesto che Russia e Bielorussia non partecipino agli eventi sportivi internazionali per via dell’invasione in Ucraina

(Di martedì 1 marzo 2022) Il Comitato esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha consigliato a tutte le federazioni sportive e organizzatori di eventi di non ammettere atlete e atleti, delegazioni e dirigenti di Russia e Bielorussia alle competizioni

Un passo importante, una risposta pronta alla sollecitazione delinternazionale, che al termine dell'Esecutivo odierno aveva invitato tutte le federazioni internazionali ad ...Il Cio, ilInternazionale, sempre oggi aveva ribadito 'la sua raccomandazione urgente di n on organizzare alcun evento sportivo in Russia o Bielorussia'. Anche l'Euroleague del ...Ha un evidente carattere discriminatorio e danneggia un numero enorme di atleti, allenatori, dipendenti di club e squadre nazionali e, soprattutto, milioni di tifosi russi e stranieri, i cui interessi ...Formula 1, Calcio, Basket, Pallavolo, Tennis e Pallamano. In seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e della violazione della tregua olimpica adottata da una risoluzione dell’Assemble ...