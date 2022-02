Il collasso di Mosca. Le sanzioni vere pagano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il collasso del rublo, il drammatico aumento dei tassi al 20 per cento, lo sgretolarsi della Sberbank che sta diventando la Lehman Brothers russa. E la guerra finanziaria lanciata dall’occidente in risposta all’invasione dell’Ucraina è appena cominciata. La Bce ha avvisato ieri che le sussidiarie della prima banca di stato sono sull’orlo del fallimento in Austria, Croazia e Slovenia. Il Single Resolution Board che gestisce la risoluzione delle banche nella Ue ha sospeso i pagamenti. Non erano colpite direttamente dalle sanzioni, ma il contagio finanziario si diffonde alla velocità di un virus, anche se finora non è scattato il blocco di Swift. Oltre a Sberbank anche Vtb, la seconda banca di stato, vacilla: insieme detengono oltre la metà delle attività creditizie del paese. La Vtb ha una filiale a Francoforte e una banca d’investimento nella City di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ildel rublo, il drammatico aumento dei tassi al 20 per cento, lo sgretolarsi della Sberbank che sta diventando la Lehman Brothers russa. E la guerra finanziaria lanciata dall’occidente in risposta all’invasione dell’Ucraina è appena cominciata. La Bce ha avvisato ieri che le sussidiarie della prima banca di stato sono sull’orlo del fallimento in Austria, Croazia e Slovenia. Il Single Resolution Board che gestisce la risoluzione delle banche nella Ue ha sospeso i pagamenti. Non erano colpite direttamente dalle, ma il contagio finanziario si diffonde alla velocità di un virus, anche se finora non è scattato il blocco di Swift. Oltre a Sberbank anche Vtb, la seconda banca di stato, vacilla: insieme detengono oltre la metà delle attività creditizie del paese. La Vtb ha una filiale a Francoforte e una banca d’investimento nella City di ...

