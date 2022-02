Il Cio mette al bando la Russia da tutti gli sport. Fifa e Uefa si fanno sentire: fuori la Nazionale dai Mondiali in Qatar e i club dalle coppe europee (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Russia è stata messa al bando anche dal calcio. La Nazionale russa dovrà rinunciare definitivamente ai prossimi Mondiali di calcio in Qatar previsti quest’anno, come deciso oggi dalla Fifa. In Europa, invece, la Uefa ha deciso di sospendere dalle coppe europee tutti i club russi. Finché il conflitto non cesserà, spiegano i vertici di Fifa e Uefa, la Russia non potrà partecipare ai playoff dei Mondiali previsti il 24 e 29 marzo. Mentre lo Spartak Mosca non potrà scendere in campo contro il Lipsia per l’ottavo di Europa league. Solo ieri 27 febbraio, la Federcalcio mondiale aveva provato a reagire all’invasione russa ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) Laè stata messa alanche dal calcio. Larussa dovrà rinunciare definitivamente ai prossimidi calcio inprevisti quest’anno, come deciso oggi dalla. In Europa, invece, laha deciso di sospendererussi. Finché il conflitto non cesserà, spiegano i vertici di, lanon potrà partecipare ai playoff deiprevisti il 24 e 29 marzo. Mentre lo Spartak Mosca non potrà scendere in campo contro il Lipsia per l’ottavo di Europa league. Solo ieri 27 febbraio, la Federcalcio mondiale aveva provato a reagire all’invasione russa ...

