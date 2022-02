Il CIO invita le federazioni ad escludere atleti e funzionari di Russia e Bielorussia da tutte le competizioni! (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo la cancellazione (o lo slittamento) di tutti i prossimi eventi sportivi in programma sul suolo russo o bielorusso, il Comitato Olimpico Internazionale ha emesso quest’oggi un nuovo comunicato ufficiale in cui invita tutte le federazioni Sportive Internazionali ad escludere gli atleti e funzionari di Russia e BieloRussia da ogni competizione. Un’esortazione che arriva dopo le decisioni prese in autonomie da diverse associazioni come per esempio UEFA (traslocata la Finale della Champions League di calcio da San Pietroburgo a Parigi), F1 (cancellato il GP di Russia a Sochi), FIS (annullati sei eventi di Coppa del Mondo per gli sport invernali) e tante altre. Il massimo organo sportivo mondiale, presieduto da Thomas Bach, ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo la cancellazione (o lo slittamento) di tutti i prossimi eventi sportivi in programma sul suolo russo o bielorusso, il Comitato Olimpico Internazionale ha emesso quest’oggi un nuovo comunicato ufficiale in cuileSportive Internazionali adglidie Bieloda ogni competizione. Un’esortazione che arriva dopo le decisioni prese in autonomie da diverse associazioni come per esempio UEFA (traslocata la Finale della Champions League di calcio da San Pietroburgo a Parigi), F1 (cancellato il GP dia Sochi), FIS (annullati sei eventi di Coppa del Mondo per gli sport invernali) e tante altre. Il massimo organo sportivo mondiale, presieduto da Thomas Bach, ha ...

