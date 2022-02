Il caso Zelensky, da divo tv a eroe popolare: come il presidente ucraino è diventato il leader della resistenza allo zar Putin – Il video (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un filmato che ritrae l’attuale presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky mentre partecipa all’edizione nazionale di Ballando sotto le stelle è riemerso in queste ore ed è diventato virale. Zelensky, che prima di diventare un politico aveva interpretato la parte di un comico che diventa presidente dell’Ucraina in una serie TV, ha vinto la primissima stagione del popolare spettacolo di danza nel 2006. February 27, 2022 Foto copertina da: Twitter Leggi anche: Appartamenti sventrati e carri armati in fiamme. Le città fantasma dell’Ucraina dopo le bombe russe – Il video Tutto pronto al confine Ucraina-Bielorussia per i negoziati. L’esercito russo ai cittadini di Kiev: «Potete lasciare la città» La foto di Zelensky e la maglietta con ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un filmato che ritrae l’attualedell’Ucraina Volodymyrmentre partecipa all’edizione nazionale di Ballando sotto le stelle è riemerso in queste ore ed èvirale., che prima di diventare un politico aveva interpretato la parte di un comico che diventadell’Ucraina in una serie TV, ha vinto la primissima stagione delspettacolo di danza nel 2006. February 27, 2022 Foto copertina da: Twitter Leggi anche: Appartamenti sventrati e carri armati in fiamme. Le città fantasma dell’Ucraina dopo le bombe russe – IlTutto pronto al confine Ucraina-Bielorussia per i negoziati. L’esercito russo ai cittadini di Kiev: «Potete lasciare la città» La foto die la maglietta con ...

