Il calcio mondiale si schiera contro la Russia | arriva la decisione clamorosa contro Putin

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Fifa e Uefa hanno preso unaimportante per la. Per la nazionale calcistica è stato vietato un evento fondamentale Anche il mondo delha preso dei provvedimenti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

La FIFA, la federazione internazionale di calcio, ha annunciato di aver deciso di sospendere tutte le squadre russe

...sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo e rapido in modo che il... perché il massimo organismo sportivoha invitato a escludere da ogni competizione gli ......sul conflitto LO SPECIALE GUERRA IN UCRAINA - FOCUS SENTIERI DI GUERRA La Fifa ha deciso di escludere la Russia dai play - off che permetteranno alle ultime squadre europee di accedere al...Calcio, basket e perfino il judo tanto amato da Putin. Lo sport sceglie la linea dura: niente compromessi al ribasso ...La decisione è arrivata: categorica; estrema; inappellabile. FIFA e UEFA escludono la Russia e le sue squadre di club da qualsiasi competizione calcistica ...