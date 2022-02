Il calcio mette al bando la Russia Fifa e Uefa | Nazionale sospesa dai mondiali e squadre fuori dalle competizioni internazionali

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Lo sport prova ad alzare le barricate e isolare ladopo l'invasione dell'Ucraina. Dopo indecisioni e tentennamenti è giunta in serata la decisione, la più dura ipotizzata.hanno ...

Ilal bando la Russia . Con una decisione congiunta, Fifa e Uefa hanno deciso di sospendere da tutte le competizioni internazionali la nazionale di Mosca e tutti i club russi . Per effetto ...Ilal bando la Russia. Con una decisione congiunta, Fifa e Uefa hanno deciso di sospendere da tutte le competizioni internazionali la nazionale e tutti i club russi. Per effetto di questa ...L'altro giorno, mentre la follia della guerra metteva contro Russia e Ucraina, loro a Zingonia si sono abbracciati. E noi ci siamo stretti a loro e continueremo a farlo in questo momento difficile ...(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Il calcio mette al bando la Russia. Con una decisione congiunta, Fifa e Uefa hanno deciso di sospendere da tutte le competizioni internazionali la nazionale di Mosca ...