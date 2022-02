Il Cagliari perde Lovato: le ultime sulle condizioni del difensore (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo la vittoria esterna sul Torino, ottenuta grazie alle reti di Bellanova e Deiola, il Cagliari mette nel mirino il prossimo match di campionato, quello in programma sabato sera contro la Lazio. Proprio durante la sfida ai granata, però, il tecnico è stato costretto ad un cambio forzato in difesa nel finale; come già successo contro Empoli e Napoli, infatti, il centrale Matteo Lovato ha abbandonato il campo a causa di un infortunio di natura muscolare. Lovato Cagliari Serie A GLI AGGIORNAMENTI Tuttavia, come riferisce oggi la redazione di SosFanta, non si tratterebbe di nulla di grave. Buone notizie dunque dal reparto infermeria per il tecnico Walter Mazzarri, che per il prossimo turno di Serie A riavrà subito a disposizione il suo numero 66. Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo la vittoria esterna sul Torino, ottenuta grazie alle reti di Bellanova e Deiola, ilmette nel mirino il prossimo match di campionato, quello in programma sabato sera contro la Lazio. Proprio durante la sfida ai granata, però, il tecnico è stato costretto ad un cambio forzato in difesa nel finale; come già successo contro Empoli e Napoli, infatti, il centrale Matteoha abbandonato il campo a causa di un infortunio di natura muscolare.Serie A GLI AGGIORNAMENTI Tuttavia, come riferisce oggi la redazione di SosFanta, non si tratterebbe di nulla di grave. Buone notizie dunque dal reparto infermeria per il tecnico Walter Mazzarri, che per il prossimo turno di Serie A riavrà subito a disposizione il suo numero 66.

