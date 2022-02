«Il bombardamento a Kharkiv è crimine di guerra». Zelensky durissimo: «Fuori la Russia da tutti i porti e i cieli del mondo» – Il video (Di martedì 1 marzo 2022) Nel discorso alla nazione diffuso sui suoi canali social al quinto giorno di combattimenti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha duramente accusato la Russia di «crimini di guerra», purando il dito soprattutto su quel che è accaduto a Kharkiv, dove si sospetta siano state usate bombe a grappolo: «Una città pacifica – ha detto Zelensky – con aree residenziali pacifiche, senza strutture miliardi. Racconti di decine di testimoni oculari provano che non si tratta di colpi vaganti, ma la distruzione deliberata di persone: i russi – ha aggiunto il presidente ucraino – sapevano dove stavano sparando». È di oggi la notizia che il Tribunale penale internazionale dell’Aja ha aperto un fascicolo di indagine su quel che sta accadendo in Ucraina, dove secondo gli inquirenti ci sarebbero segnali che si ... Leggi su open.online (Di martedì 1 marzo 2022) Nel discorso alla nazione diffuso sui suoi canali social al quinto giorno di combattimenti, il presidente ucraino Volodymyrha duramente accusato ladi «crimini di», purando il dito soprattutto su quel che è accaduto a, dove si sospetta siano state usate bombe a grappolo: «Una città pacifica – ha detto– con aree residenziali pacifiche, senza strutture miliardi. Racconti di decine di testimoni oculari provano che non si tratta di colpi vaganti, ma la distruzione deliberata di persone: i russi – ha aggiunto il presidente ucraino – sapevano dove stavano sparando». È di oggi la notizia che il Tribunale penale internazionale dell’Aja ha aperto un fascicolo di indagine su quel che sta accadendo in Ucraina, dove secondo gli inquirenti ci sarebbero segnali che si ...

