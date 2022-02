Igt annuncia vendita attività di pagamento italiane a PostePay Spa

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Londra, 28 feb. (Adnkronos) – International Game Technology PLC (NYSE:IGT) (“IGT”) hato oggi che la sua controllata IGT Lottery S.p.A. ha firmato un accordo definitivo per ladella propriaitaliana di servizi diS.p.A. ‘ Patrimonio Destinato IMEL per 700 milioni di euro. Sulla base di questo accordo, IGT cederà la sua controllata diretta LIS Holding S.p.A. e indiretta LISPAY S.p.A.. Queste due società interamente controllate gestiscono l’di servizi didi IGT, società leader nel mercato italiano dei pagamenti di prossimità grazie alla sua avanzata piattaforma tecnologica per i servizi die un network di 54.000 punticonvenzionati. I servizi offerti ...