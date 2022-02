I vaccini somministrati | prendendo spunto dalle tartarughe

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ormai siamo esperti di. E sappiamo che, di norma, vengonoutilizzando aghi e siringhe. Una rivoluzione tecnologica potrebbe però essere alle porte, da quando nel 2019 alcuni ricercatori hanno sviluppato delle pillole a forma dicon cui somministrare i sieri vaccinali. Il MIT inventa una pillola per inoculare il vaccino per via orale (Pixabay) – curiosauro.itin pillole dalla forma di! Questi nuovi dispositivi arrivano dai laboratori del MIT. L’idea era quella di poter svincolare idi prossima generazione dall’uso della siringa. Come? Tramite una pillola. Lo studio è stato coordinato dal ricercatore Giovanni Traverso ed è stato pubblicato sulla rivista Matter. La soluzione può semplificare molto il problema dell’organizzazione ...

1 marzo: si cambia. L'AslCn2 informa i cittadini che ianti Covid19 in accesso diretto (senza prenotazione) verrannoesclusivamente presso il Presidio "Michele e Pietro Ferrero" a Verduno, tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 14. ...... 25 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0 18 in terapia intensiva, 6 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate): 3.È entrata in vigore il 19 febbraio 2022 la legge 11/22 di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della ...L'accesso sarà garantito senza prenotazione. Potranno accedervi tutti i cittadini residenti nella provincia Bat Cronaca Andria lunedì 28 febbraio 2022. Potranno accedervi tutti i cittadini residenti n ...