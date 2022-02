“I tuoi sogni spezzati” Andrea | cantante e ballerino investito mentre attraversa la strada

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Si chiamavaTassari e aveva 21 anni la vittima dell’incidente avvenuto lungo laNuova Vigevanese. Il giovane è statoda un’auto a Cesano Boscone, alle porte di Milano,va la. La famiglia è distrutta e dalle pagine del suo account social la madre ha lanciato il suo grido di dolore. “Me l’hanno ammazzato – ha detto la donna – Passava sulle strisce, un testimone di fronte ha visto tutto, l’automobilista forse andava troppo veloce e le altre macchine dietro hanno frenato di colpo. Aveva solo 21 anni, stava tornando tranquillo dalla stazione,va sulle strisce. Siamo morti anche noi, non doveva finire così la sua vita”. La notizia della morte diè circolata subito e in tantissimi lo ...

Advertising

BoutiqueParole : Trova il lavoro dei tuoi sogni con la #FloridianaVentrella, #DigitalJobCoach di Capitanata - RosariaVicidom6 : RT @Lu9593: crescere e diventare grandi insieme a te.. che emozione vederti realizzare i tuoi sogni. Casa Salemi ti auguro di far entrare T… - CrescenzoFilo : RT @hankercrush: Lui che vuole rinunciare a tutto pur di realizzare il sogno di lei… E qui ripenso alle parole che le ha detto dopo il matr… - teresadallanto1 : RT @Lu9593: crescere e diventare grandi insieme a te.. che emozione vederti realizzare i tuoi sogni. Casa Salemi ti auguro di far entrare T… - Lu9593 : crescere e diventare grandi insieme a te.. che emozione vederti realizzare i tuoi sogni. Casa Salemi ti auguro di f… -

Ultime Notizie dalla rete : tuoi sogni

Telefonino.net

... che ti caccia se osi restare incinta, che ti rende difficile urinare, che tiene itempi ... Il soggetto dunque abdica al proprio desiderare, ai propri, occupando una posizione di scarto, la ...... non è sicuramente una lingua facile da imparare.' Quali saranno iprossimi appuntamenti per ... E poi ci sono dei...' Quali sono?Scopriamo insieme le previsioni dell'Oroscopo di questa sera, Lunedì 28 Febbraio 2022, segno per segno. Ariete: avvicinarsi alla luna stasera ti aiuterà a realizzare i tuoi sogni e ad esaudire i tuoi ...Il medico, specializzato nella realizzazione del potenziale umano, è la mente dietro l'innovativo sistema meta, ora spiegato in un libro ...