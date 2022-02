I primi spagnoli evacuati dall'Ucraina arrivano a Madrid (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le prime 106 famiglie evacuate dall'Ucraina per la Spagna sono arrivate all'aeroporto di Madrid dopo essersi imbarcate su un aereo in Polonia. Il governo spagnolo finora ha rimpatriato 140 persone, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le prime 106 famiglie evacuateper la Spagna sono arrivate all'aeroporto didopo essersi imbarcate su un aereo in Polonia. Il governo spagnolo finora ha rimpatriato 140 persone, ...

Advertising

Budal97540297 : @DRossecco @MajestyCatsy @SiculaMente_ Non vorrei sbagliare ma la cosiddtta influenza spagnola ebbe i primi casi fr… - Alberto_Caccia : @JustPaolaC Il Barca magari l'avrebbe vinta senza problemi ma nei primi minuti il Napoli aveva un piglio diverso ri… - ema_sct : RT @emi_80_te: Finisce 1 a 1, la Juve gioca in pratica solo i primi 35 secondi poi abbassa il baricentro e subisce un villareal più volente… - avvofatto_ : RT @emi_80_te: Finisce 1 a 1, la Juve gioca in pratica solo i primi 35 secondi poi abbassa il baricentro e subisce un villareal più volente… - emi_80_te : Finisce 1 a 1, la Juve gioca in pratica solo i primi 35 secondi poi abbassa il baricentro e subisce un villareal pi… -