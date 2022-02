I nuovi sistemi Supermicro Edge a basso consumo e ad alte prestazioni ampliano il portafoglio di soluzioni Edge: si aprono nuove opportunità per le telecomunicazioni, l'industria e l'Intelligent Edge (Di lunedì 28 febbraio 2022) - Le piattaforme offrono fino al doppio delle prestazioni per Watt e un numero maggiore di core sfruttando i processori avanzati Intel Xeon-D (formalmente noti come Icelake-D) SAN JOSÉ, California, 26 febbraio 2022 /PRNewswire/



Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader globale nelle soluzioni di calcolo ad alte prestazioni, storage, rete e nella tecnologia per il green computing, annuncia nuovi server che incorporano i più recenti processori Intel Xeon D-1700 e Intel Xeon D-2700. Le linee di server E300, 110D e 510D sono progettate esclusivamente per ambienti industriali in cui la potenza e le prestazioni dei processori Intel Xeon D sono necessarie per soddisfare gli SLA più esigenti. "Questi nuovi server basati su processori Intel Xeon D sono ...

