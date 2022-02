I mercati affossano il rublo | sale il prezzo del grano e del gas

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ilha perso il 30% del suo valore rispetto al dollaro. L’effetto delle sanzioni sulla Russia per l’invasione in Ucraina si fanno sentire. A pesare è anche l’esclusione selettive delle banche dal circuito dei pagamenti. Anche per questo motivo la Banca centrale russa ha deciso di alzare i tassi di interesse al 20% per rendere più attraenti i suoi depositi. Secondo la Banca centrale europea potrebbero fallire presto le divisioni in Croazia e Slovenia dell’istituto di credito Sberbank Europe, controllata dalla banca russa Sberbank. Le sanzioni e il clima di incertezza hanno avuto anche un effetto concreto suldel gas in Europa, salito del 35,72% nella Borsa di Amsterdam e del 25,32% in quella di Londra. Anche ildelè in aumento dell’8,7% suiinternazionali. Aumenta anche ...