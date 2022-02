I film e le serie in uscita a marzo su Disney + (Di lunedì 28 febbraio 2022) marzo su Disney+ è all'insegna delle novità e dei titoli forti. A cominciare dalle serie tv e senza contare le nuove stagioni in arrivo, perché i nuovi titoli sono davvero tanti. Amanti della Marvel, è il momento di Moon Knight intepretato da Oscar Isaac. Il titolo, in realtà, è l'ultimo che parte sulla piattaforma streaming, che prima propone tanti altri titoli, compreso quello biografico sulla popstar Olica Rodrigo. Novità anche sul piano cinematografico, dove su tutti spicca Red tra i titoli originali, ma vanno visti anche i film che arrivano dal cinema sulla piattaforma streaming (da West Side Story, nominato ai BAFTA e agli Oscar, a Gli occhi di di Tammy Faye e Nightmare Alley - La fiera delle illusioni, ancora in sala). Ecco, dunque, tutta la programmazione del mese di marzo su ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 28 febbraio 2022)su+ è all'insegna delle novità e dei titoli forti. A cominciare dalletv e senza contare le nuove stagioni in arrivo, perché i nuovi titoli sono davvero tanti. Amanti della Marvel, è il momento di Moon Knight intepretato da Oscar Isaac. Il titolo, in realtà, è l'ultimo che parte sulla piattaforma streaming, che prima propone tanti altri titoli, compreso quello biografico sulla popstar Olica Rodrigo. Novità anche sul piano cinematografico, dove su tutti spicca Red tra i titoli originali, ma vanno visti anche iche arrivano dal cinema sulla piattaforma streaming (da West Side Story, nominato ai BAFTA e agli Oscar, a Gli occhi di di Tammy Faye e Nightmare Alley - La fiera delle illusioni, ancora in sala). Ecco, dunque, tutta la programmazione del mese disu ...

