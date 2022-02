I crescenti rischi dell’intermediazione finanziaria non bancaria

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 28 febbraio 2022) L’Undicesimo Rapporto annuale, Global monitoring report on Non Banking Financial Intermediation (NBFI) 2021 dello Stability Financial Board (SFB) ci dice che, a fine 2020, gli asset finanziari globali ammontavano a 468.700 miliardi di dollari. Nonostante la pandemia e i suoi effetti negativi vi è stato un aumento annuale del 10,9%. Il FSB riunisce i rappresentanti di governi, le banche centrali e le autorità di vigilanza sui mercati per promuovere la stabilitàinternazionale. Analizza soprattutto le tendenze e le vulnerabilità del NBFI, quindi fondi d’investimento di vario tipo, assicurazioni e i cosiddetti narrow measure. Questi ultimi sono noti anche come sistema bancario ombra. Il citato rapporto rivela che il NBFI, pur aumentando il suo ammontare totale di ben 16.600 miliardi di dollari, per la prima volta è cresciuto di una percentuale inferiore a ...