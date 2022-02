I 13 eroi dell'Isola dei Serpenti e la vera spina nel fianco di Putin (Di lunedì 28 febbraio 2022) Battaglia sull'Isola dei Serpenti. 13 militari si oppongono alle bombe della flotta russa: "Fottetevi!". È l'emblema di una resistenza che Putin non aveva calcolato e che sta mettendo in difficoltà i suoi soldati Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Battaglia sull'dei. 13 militari si oppongono alle bombea flotta russa: "Fottetevi!". È l'emblema di una resistenza chenon aveva calcolato e che sta mettendo in difficoltà i suoi soldati

matteosalvinimi : Mi unisco al ricordo commosso dell’ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacovacci. Eroi italiani in missione di… - UKRinIT : ????si è impadronita sfacciatamente dell'isola ucraina #Zmiinyi,distruggendo le infrastrutture.Tutte le 13 guardie di… - SkyTG24 : Guerra in #Ucraina. Il presidente ucraino #Zelensky ha fatto anche sapere che '137 eroi, non cittadini” sono caduti… - Oracle_of_War : RT @PolScorr: La nave dell'invasore #Putin si avvicina a #SnakeIsland e intima: 'arrendetevi, gettate le armi' Dai megafoni dei soldati #U… - BagsLab : RT @AnnalisaNocera1: agli eroi della Seconda Guerra Mondiale. Quando il fumo e la polvere si diradarono si presentò una scena orribile di m… -