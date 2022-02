Hotel Portofino su Sky: lo spot migliore per la regione Liguria arriva dal Regno Unito (Di lunedì 28 febbraio 2022) Recensione Hotel Portofino su Sky e NOW, period drama ambientato in Liguria nel 1926 tra drammi, raggiri e fascisti Hotel Portofino debutta oggi lunedì 28 febbraio su Sky on demand, in streaming su NOW e in prima serata su Sky Serie. Sei episodi per raccontare il sogno della figlia di un ricco imprenditore inglese di dar vita a un albergo in stile inglese nell’Italia del 1926 in cerca di un nuovo inizio dopo la morte del figlio più piccolo. Il romanzo che ha ispirato la serie creata da Matt Baker e diretta da Adam Wimpenny, scritto da J.P. O’Connell è appena uscito per la prima volta in Italia con Mondadori. Protagonista è Natasha McElhone vista in Californication, Ddesignated Survivor. Tutti i dettagli sul cast e sulla trama li trovate nella nostra scheda dedicata di seguito trovate la recensione a ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 28 febbraio 2022) Recensionesu Sky e NOW, period drama ambientato innel 1926 tra drammi, raggiri e fascistidebutta oggi lunedì 28 febbraio su Sky on demand, in streaming su NOW e in prima serata su Sky Serie. Sei episodi per raccontare il sogno della figlia di un ricco imprenditore inglese di dar vita a un albergo in stile inglese nell’Italia del 1926 in cerca di un nuovo inizio dopo la morte del figlio più piccolo. Il romanzo che ha ispirato la serie creata da Matt Baker e diretta da Adam Wimpenny, scritto da J.P. O’Connell è appena uscito per la prima volta in Italia con Mondadori. Protagonista è Natasha McElhone vista in Californication, Ddesignated Survivor. Tutti i dettagli sul cast e sulla trama li trovate nella nostra scheda dedicata di seguito trovate la recensione a ...

