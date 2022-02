Hotel Portofino, la recensione: quando Downton Abbey sbarca sulla Riviera Ligure (Di lunedì 28 febbraio 2022) La nostra recensione di Hotel Portofino, il period drama inglese creato da Matt Baker con Natasha McElhone e ambientato in Italia ai tempi di Mussolini dal 28 febbraio su Sky Serie e NOW. Il rigore britannico incontra il calore italiano nella nostra recensione di Hotel Portofino, il period drama inglese creato da Matt Baker e ambientato in Italia dal 28 febbraio su Sky Serie e NOW. Un incontro di culture che porta a un mix interessante, accattivante, suggestivo e ben equilibrato. Bella Italia La star di Californication, Designated Survivor e del prossimo Halo, Natascha McElhone interpreta la figlia di un ricco industriale inglese che per ricominciare e crearsi un indipendenza economica dal marito, un Lord decaduto e pieno di debiti, decide di aprire un Hotel ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 febbraio 2022) La nostradi, il period drama inglese creato da Matt Baker con Natasha McElhone e ambientato in Italia ai tempi di Mussolini dal 28 febbraio su Sky Serie e NOW. Il rigore britannico incontra il calore italiano nella nostradi, il period drama inglese creato da Matt Baker e ambientato in Italia dal 28 febbraio su Sky Serie e NOW. Un incontro di culture che porta a un mix interessante, accattivante, suggestivo e ben equilibrato. Bella Italia La star di Californication, Designated Survivor e del prossimo Halo, Natascha McElhone interpreta la figlia di un ricco industriale inglese che per ricominciare e crearsi un indipendenza economica dal marito, un Lord decaduto e pieno di debiti, decide di aprire un...

