Hotel Portofino, da oggi su Sky e e Now la nuova serie con Natascha McElhone (Di lunedì 28 febbraio 2022) oggi, 28 febbraio, su Sky serie e Now esordisce Hotel Portofino: il period drama inglese, ambientato in Italia, ha come protagonista Natascha McElhone. Hotel Portofino è la nuova serie in arrivo oggi, 28 febbraio, su Sky serie, on demand su Sky e in streaming su NOW: il period drama inglese, in sei episodi, con Natascha McElhone, è ambientato in Italia ed è basato sull'omonimo libro di J. P. O'Connell, arrivato nelle nostre librerie il 22 febbraio, in occasione dell'uscita della serie in Italia. In Hotel Portofino troviamo anche gli attori italiani Daniele Pecci, Lorenzo Richelmy e Rocco Fasano. Un ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 febbraio 2022), 28 febbraio, su Skye Now esordisce: il period drama inglese, ambientato in Italia, ha come protagonistaè lain arrivo, 28 febbraio, su Sky, on demand su Sky e in streaming su NOW: il period drama inglese, in sei episodi, con, è ambientato in Italia ed è basato sull'omonimo libro di J. P. O'Connell, arrivato nelle nostre librerie il 22 febbraio, in occasione dell'uscita dellain Italia. Introviamo anche gli attori italiani Daniele Pecci, Lorenzo Richelmy e Rocco Fasano. Un ...

Advertising

rikcristil : RT @dituttounpop: Da oggi su @SkyItalia e @NOWTV_It arriva #HotelPortofino un period drama ambientato in Liguria negli anni del fascismo ht… - dituttounpop : Da oggi su @SkyItalia e @NOWTV_It arriva #HotelPortofino un period drama ambientato in Liguria negli anni del fasci… - radioaldebaran : 'Hotel #Portofino', questa sera i primi due episodi: #Tigullio protagonista su Sky - #Spettacoli - - siviaggia : Il sofisticato giallo inglese in costume #HOTELPORTOFINO che andrà in onda su @SkyItalia è stato girato tra i luogh… - MontiFrancy82 : #HOTELPORTOFINO – Su @SkyItalia e @NOWTV_It da lunedì 28 febbraio il period drama con Natascha McElhone -