Hockey su ghiaccio | Russia e Bielorussia sospese dalla Federazione mondiale

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Anche ladisuprende provvedimenti dopo l’intervento militare russo in Ucraina. Lae la Bielosono statecon effetto immediato, come fa sapere l’AGI da fonti dall’Esecutivo dellainternazionale che si è riunito nel tardo pomeriggio odierno. Le due Nazioni, a causa del provvedimento, non potranno schierare le loro squadre nei Campionati mondiali siano essi senior che junior e femminili. Nessuna squadra di club bielorussa potrà prendere parte alla ChampionsLeague (Coppa Campioni) e alla Continental Cup. Lanon partecipa da diversi anni a questi due tornei. Salta anche il Campionatounder 20 previsto a fine ...