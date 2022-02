“Ho problemi di salute”. Teresa Langella, l’ex tronista UeD mette in ansia il pubblico (Di lunedì 28 febbraio 2022) problemi di salute per l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi, Teresa Langella, la quale ha annunciato sui social network cosa sta passando in questi giorni. Ovviamente la sua preoccupazione è aumentata considerevolmente ed è stata anche travolta da problematiche di natura psicologica, infatti è stata colta da preoccupazioni sempre più forti. E per questa ragione ha deciso di sottoporsi ad alcune visite mediche e ad analisi particolari per capire cosa stia succedendo. Proprio Teresa Langella era stata colpita da un attacco di ansia, durante una sua ospitata a ‘Verissimo’. Ed era stata lei ad anticipare tutto sui social: “Mi ha colto un forte attacco d’ansia che non sono riuscita a gestire ma che non ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022)diperdel dating show di Maria De Filippi,, la quale ha annunciato sui social network cosa sta passando in questi giorni. Ovviamente la sua preoccupazione è aumentata considerevolmente ed è stata anche travolta da problematiche di natura psicologica, infatti è stata colta da preoccupazioni sempre più forti. E per questa ragione ha deciso di sottoporsi ad alcune visite mediche e ad analisi particolari per capire cosa stia succedendo. Proprioera stata colpita da un attacco di, durante una sua ospitata a ‘Verissimo’. Ed era stata lei ad anticipare tutto sui social: “Mi ha colto un forte attacco d’che non sono riuscita a gestire ma che non ...

