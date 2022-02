Guerre&Pace Filmfest 2022, al via il bando gratuito per cortometraggi – scade il 31 maggio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Guerre&Pace Filmfest 2022XX edizioneNettuno (Roma), 1/7 agosto 2022 Al via il bando gratuito per cortometraggi sul tema della guerra e della paceIscrizione gratuita entro il 31 maggio Al via la seconda edizione del bando per cortometraggi sul tema della guerra e della pace indetto dal Guerre & Pace Filmfest, la cui XX edizione si terrà a Nettuno (Roma) dal 1 al 7 agosto 2022 – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Vetrina unica dedicata al cinema di guerra e di pace, il festival è organizzato dall’Associazione Seven, con la direzione artistica di Stefania Bianchi. Un festival caratterizzato da proiezioni di lungometraggi, documentari, dalla scorsa edizione anche ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Guerre&PaceXX edizioneNettuno (Roma), 1/7 agostoAl via ilpersul tema della guerra e della paceIscrizione gratuita entro il 31Al via la seconda edizione delpersul tema della guerra e della pace indetto dal Guerre & Pace, la cui XX edizione si terrà a Nettuno (Roma) dal 1 al 7 agosto– a ingressofino a esaurimento posti. Vetrina unica dedicata al cinema di guerra e di pace, il festival è organizzato dall’Associazione Seven, con la direzione artistica di Stefania Bianchi. Un festival caratterizzato da proiezioni di lungometraggi, documentari, dalla scorsa edizione anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Guerre&Pace Filmfest Crisi Ucraina, Tajani: "Rivedere patto di stabilità" Poi chiederemo anche che il Recovery Plan non sia una tantum ma venga istituzionalizzato per crisi provocate da fattori esterni, tra cui le guerre", così Antonio Tajani a Napoli per la presentazione ...

Il 2 marzo in Emilia un'ora di sciopero per la pace Mai come oggi è evidente che la pace e il ripudio delle guerre devono essere la priorità dell'agenda politica italiana, europea e mondiale. Per questo è fondamentale che il governo italiano, l'Unione ...

L'Italia e la guerra, cosa dice l'articolo 11 della Costituzione Italiana Sky Tg24 Crisi Ucraina, Tajani: "Rivedere patto di stabilità" Poi chiederemo anche che il Recovery Plan non sia una tantum ma venga istituzionalizzato per crisi provocate da fattori esterni, tra cui le guerre", così Antonio Tajani a Napoli per la presentazione ...

Ucraina, si punti tutto sul negoziato: non si può brandire come arma l’ingresso in Ue La situazione in Ucraina potrebbe spingere in tempi brevi il mondo intero alla catastrofe. Occorrono leader politici equilibrati e imparziali capaci di mediare efficacemente tra le parti. L’offensiva ...

