Guerra Ucraina, vivi i militari che hanno difeso isola dei Serpenti (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono vivi i militari ucraini del piccolo avamposto sull’isola del Serpenti, nel mar Nero, che avevano risposto “russi fottetevi”, alla nave da Guerra di Mosca che gli aveva intimato di arrendersi. Dati per morti durante i bombardamenti scatenati dai russi, i militari erano stati dichiarati “eroi dell’Ucraina” dal presidente Zelensky. A darne notizia la Marina di Kiev che ha diffuso una nota in cui si afferma che i militari sono “vivi, stanno bene” e sono stati costretti ad arrendersi per “mancanza di munizioni”. In precedenza i media russi avevano mostrato le immagini dei militari ucraini che si erano consegnati al nemico mentre arrivavano al porto di Sebastopoli, in Crimea. L’isola ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sonoucraini del piccolo avamposto sull’del, nel mar Nero, che avevano risposto “russi fottetevi”, alla nave dadi Mosca che gli aveva intimato di arrendersi. Dati per morti durante i bombardamenti scatenati dai russi, ierano stati dichiarati “eroi dell’” dal presidente Zelensky. A darne notizia la Marina di Kiev che ha diffuso una nota in cui si afferma che isono “, stanno bene” e sono stati costretti ad arrendersi per “mancanza di munizioni”. In precedenza i media russi avevano mostrato le immagini deiucraini che si erano consegnati al nemico mentre arrivavano al porto di Sebastopoli, in Crimea. L’...

