Guerra Ucraina, stop alla partnership tra Uefa e Gazprom: il comunicato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Attraverso una nota, l'Uefa ha comunicato di aver interrotto ufficialmente e in maniera definitiva la sua partnership con Gazprom. L'azienda energetica russa è molto vicina a Putin, responsabile dell'invasione russa dell'Ucraina. "La Uefa ha deciso oggi di porre fine alla sua partnership con Gazprom in tutte le competizioni. La decisione ha effetto immediato e riguarda tutti gli accordi esistenti, tra cui la Uefa Champions League, le competizioni Uefa per squadre nazionali e Uefa Euro 2024" si legge nel comunicato. SportFace.

