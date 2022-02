Guerra Ucraina, sport equestri: la Fei cancella gli eventi in Russia e Bielorussia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Comitato Esecutivo della Federazione internazionale sport equestri ha deciso di rimuovere dal calendario 2022 tutti gli eventi equestri programmati in Russia e BieloRussia. Il motivo è ovviamente da ricercare alla “condanna unanime per l’invasione dell’Ucraina da parte delle forze militari russe”. Ma non solo. Il Comitato esecutivo ha infatti, inoltre, chiesto al consiglio Fei di prendere in considerazione una risoluzione del Consiglio di emergenza che discuta della raccomandazione diffusa oggi dal Comitato esecutivo del Cio di vietare la partecipazione di tutti gli atleti e funzionari russi e bielorussi alle competizioni internazionali. Il presidente della Fei, il belga Ingmar De Vos, ha parlato della situazione: “Siamo profondamente preoccupati per il ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Comitato Esecutivo della Federazione internazionaleha deciso di rimuovere dal calendario 2022 tutti gliprogrammati ine Bielo. Il motivo è ovviamente da ricercare alla “condanna unanime per l’invasione dell’da parte delle forze militari russe”. Ma non solo. Il Comitato esecutivo ha infatti, inoltre, chiesto al consiglio Fei di prendere in considerazione una risoluzione del Consiglio di emergenza che discuta della raccomandazione diffusa oggi dal Comitato esecutivo del Cio di vietare la partecipazione di tutti gli atleti e funzionari russi e bielorussi alle competizioni internazionali. Il presidente della Fei, il belga Ingmar De Vos, ha parlato della situazione: “Siamo profondamente preoccupati per il ...

