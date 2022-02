Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Da negoziati nessun risultato” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Dopo il primo round di negoziati tra Ucraina e Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che “non c’è alcun risultato” tra quelli che Kiev vorrebbe raggiungere. Lo riporta la Tass dopo le parole del presidente in un video. “I colloqui hanno avuto luogo, mentre il nostro territorio veniva bombardato e bombardato”, ha detto Zelensky, spiegando che “la Russia sta cercando di fare pressione”, ma “noi non accettiamo tali tattiche”. “Uno Stato che commette crimini di Guerra contro civili non può essere membro del Consiglio di sicurezza dell’Onu”, ha poi detto secondo quanto riporta The Kyiv Independent. “Il male armato di missili, bombe, artiglieria deve essere fermato immediatamente, distrutto economicamente. Dobbiamo ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Dopo il primo round ditra, il presidente ucraino Volodymyrha affermato che “non c’è alcun” tra quelli che Kiev vorrebbe raggiungere. Lo riporta la Tass dopo le parole del presidente in un video. “I colloqui hanno avuto luogo, mentre il nostro territorio veniva bombardato e bombardato”, ha detto, spiegando che “lasta cercando di fare pressione”, ma “noi non accettiamo tali tattiche”. “Uno Stato che commette crimini dicontro civili non può essere membro del Consiglio di sicurezza dell’Onu”, ha poi detto secondo quanto riporta The Kyiv Independent. “Il male armato di missili, bombe, artiglieria deve essere fermato immediatamente, distrutto economicamente. Dobbiamo ...

