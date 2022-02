Guerra Ucraina-Russia, von der Leyen: “Mosca ritiri ora truppe” (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Chiediamo alla Russia di ritirare immediatamente le sue truppe” dall’Ucraina. Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo la conversazione telefonica, organizzata da parte americana, con il Presidente Biden, il Presidente Macron, il Cancelliere Scholz, il Primo Ministro Johnson, il Primo Ministro Trudeau, il Primo Ministro Kishida, il Presidente Duda, il Presidente Iohannis, il Presidente del Consiglio Europeo Michel, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen e il Segretario Generale della Nato Stoltenberg. “Coordinare strettamente la risposta internazionale all’invasione dell’Ucraina”, è l’esortazione di von der Leyen, che aggiunge come con Nato, Ue e leader europei si continui a offrire ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Chiediamo alladi ritirare immediatamente le sue” dall’. Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione europea Ursula von der, dopo la conversazione telefonica, organizzata da parte americana, con il Presidente Biden, il Presidente Macron, il Cancelliere Scholz, il Primo Ministro Johnson, il Primo Ministro Trudeau, il Primo Ministro Kishida, il Presidente Duda, il Presidente Iohannis, il Presidente del Consiglio Europeo Michel, la Presidente della Commissione Europea von dere il Segretario Generale della Nato Stoltenberg. “Coordinare strettamente la risposta internazionale all’invasione dell’”, è l’esortazione di von der, che aggiunge come con Nato, Ue e leader europei si continui a offrire ...

