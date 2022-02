Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie oggi: news oggi 28 febbraio (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, esplosioni alle prime ore di oggi a Kiev e a Kharkiv. oggi Kiev e Mosca si siederanno a un tavolo, nel primo tentativo di dialogo dall’inizio dell’invasione russa. Subito dopo l’annuncio relativo al summit, il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato di mettere in stato di massima allerta le forze di difesa nucleare. ORE 7.41 – Joe Biden sentirà oggi telefonicamente gli alleati per “coordinare una risposta unita” dopo l’invasione russa dell’Ucraina iniziata giovedì scorso. Alle 11.15 ora locale, il presidente Usa parlerà con “alleati e partner per discutere degli ultimi sviluppi in relazione all’attacco della Russia all’Ucraina e per ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) –, esplosioni alle prime ore dia Kiev e a Kharkiv.Kiev e Mosca si siederanno a un tavolo, nel primo tentativo di dialogo dall’inizio dell’invasione russa. Subito dopo l’annuncio relativo al summit, il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato di mettere in stato di massima allerta le forze di difesa nucleare. ORE 7.41 – Joe Biden sentiràtelefonicamente gli alleati per “coordinare una risposta unita” dopo l’invasione russa dell’iniziata giovedì scorso. Alle 11.15 ora locale, il presidente Usa parlerà con “alleati e partner per discutere degli ultimi sviluppi in relazione all’attacco dellaall’e per ...

