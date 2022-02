Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie oggi: news oggi 28 febbraio (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, esplosioni alle prime ore di oggi a Kiev e a Kharkiv. oggi Kiev e Mosca si siederanno a un tavolo, nel primo tentativo di dialogo dall’inizio dell’invasione russa. Subito dopo l’annuncio relativo al summit, il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato di mettere in stato di massima allerta le forze di difesa nucleare. ORE 7.48 – Si tiene questa mattina alle 11 un nuovo Consiglio di difesa sulla Guerra in Ucraina convocato dal presidente francese, Emmanuel Macron. L’ultima riunione risale a sabato scorso. ORE 7.41 – Joe Biden sentirà oggi telefonicamente gli alleati per “coordinare una risposta unita” dopo l’invasione russa dell’Ucraina iniziata ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) –, esplosioni alle prime ore dia Kiev e a Kharkiv.Kiev e Mosca si siederanno a un tavolo, nel primo tentativo di dialogo dall’inizio dell’invasione russa. Subito dopo l’annuncio relativo al summit, il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato di mettere in stato di massima allerta le forze di difesa nucleare. ORE 7.48 – Si tiene questa mattina alle 11 un nuovo Consiglio di difesa sullainconvocato dal presidente francese, Emmanuel Macron. L’ultima riunione risale a sabato scorso. ORE 7.41 – Joe Biden sentiràtelefonicamente gli alleati per “coordinare una risposta unita” dopo l’invasione russa dell’iniziata ...

