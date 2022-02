Guerra Ucraina-Russia| Ufficiale: Fifa e Uefa: sospese nazionali e club russi da tutte le competizioni (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con una decisione congiunta Fifa e Uefa hanno deciso di sospendere da tutte le competizioni internazionali di calcio le nazionali e i club russi. Per effetto di questa decisione la russia è quindi... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con una decisione congiuntahanno deciso di sospendere daleinterdi calcio lee i. Per effetto di questa decisione laè quindi...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - ilfaroonline : Roma, il sindaco Gualtieri istituisce una task-force per la guerra in Ucraina - FcInterNewsit : Guerra in Ucraina: FIFA e UEFA sospendono i club e le nazionali russe da tutte le competizioni. La nota -