Guerra Ucraina-Russia, terminati i primi negoziati. Mosca: “Trovati punti di contatto” (Di lunedì 28 febbraio 2022) negoziati tra Ucraina e Russia, terminati i primi colloqui tra le delegazioni dei due Paesi al confine bielorusso. Si tratta del primo tentativo di dialogo dall’inizio della Guerra innescata dall’invasione ordinata dal presidente russo Vladimir Putin. I negoziati sono iniziati poco dopo le 12, ora italiana, e sono terminati quasi cinque ore e mezza dopo. I colloqui si sono tenuti nella “Casa del pescatore” sulla riva del fiume Pripyat. “Abbiamo trovato un punto di contatto sui quali costruire una posizione comune” ha detto il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky. “La cosa più importante è che abbiamo concordato di continuare il processo negoziale e il prossimo incontro avverrà nei prossimi giorni al confine ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 28 febbraio 2022)tracolloqui tra le delegazioni dei due Paesi al confine bielorusso. Si tratta del primo tentativo di dialogo dall’inizio dellainnescata dall’invasione ordinata dal presidente russo Vladimir Putin. Isono iniziati poco dopo le 12, ora italiana, e sonoquasi cinque ore e mezza dopo. I colloqui si sono tenuti nella “Casa del pescatore” sulla riva del fiume Pripyat. “Abbiamo trovato un punto disui quali costruire una posizione comune” ha detto il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky. “La cosa più importante è che abbiamo concordato di continuare il processo negoziale e il prossimo incontro avverrà nei prossimi giorni al confine ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - superfortu : #RussiaUcraina dall esito di questo incontro le richieste di putin sono state la Crimea e la neutralità dell ucrain… - Uni91070952 : pare che per poter fornire aiuti militari all'Ucraina sia indispensabile la dichiarazione di ulteriori 9 mesi di ST… -