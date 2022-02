Guerra Ucraina-Russia, stasera ok maggioranza a mozione unitaria (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, la maggioranza si avvia a definire in serata il testo della mozione unitaria che verrà votata domani in Parlamento dopo l’intervento del premier Mario Draghi sul conflitto in corso. Una nuova riunione è fissata per le 20 ma, spiegano fonti parlamentari di maggioranza impegnate a definire il documento, “sul contenuto ci siamo” e si punta a chiudere stasera senza fissare un nuovo incontro per domani mattina prima dell’aula. In particolare la mozione avrà come punto di riferimento l’articolo 51 della Carta dell’Onu, e sulla discussa questione della fornitura delle armi agli ucraini verranno sottolineati i termini di “eccezionalità” e il diritto di “legittima difesa” del popolo ucraino. La ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) –, lasi avvia a definire in serata il testo dellache verrà votata domani in Parlamento dopo l’intervento del premier Mario Draghi sul conflitto in corso. Una nuova riunione è fissata per le 20 ma, spiegano fonti parlamentari diimpegnate a definire il documento, “sul contenuto ci siamo” e si punta a chiuderesenza fissare un nuovo incontro per domani mattina prima dell’aula. In particolare laavrà come punto di riferimento l’articolo 51 della Carta dell’Onu, e sulla discussa questione della fornitura delle armi agli ucraini verranno sottolineati i termini di “eccezionalità” e il diritto di “legittima difesa” del popolo ucraino. La ...

