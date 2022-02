Guerra Ucraina-Russia, sanzioni Svizzera: effetti per Mosca (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, alla luce dell’intervento militare di Mosca a Kiev, la Svizzera ha deciso di riprendere le sanzioni adottate dall’Unione europea il 23 e 25 febbraio. Lo ha annunciato oggi il governo, al termine di una seduta straordinaria. Per quanto non inaspettata la decisione è un passo inusuale per la Svizzera, data la sua politica di neutralità: ?l’importante ruolo del Paese come piazza finanziaria, con una forte presenza russa, rendeva cruciale l’adesione della Svizzera alle sanzioni europee. Se già il 24 febbraio il governo di Berna aveva detto di voler evitare che la Svizzera venisse usata come piattaforma per aggirare le sanzioni imposte dall’Ue, va ricordato però che ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) –, alla luce dell’intervento militare dia Kiev, laha deciso di riprendere leadottate dall’Unione europea il 23 e 25 febbraio. Lo ha annunciato oggi il governo, al termine di una seduta straordinaria. Per quanto non inaspettata la decisione è un passo inusuale per la, data la sua politica di neutralità: ?l’importante ruolo del Paese come piazza finanziaria, con una forte presenza russa, rendeva cruciale l’adesione dellaalleeuropee. Se già il 24 febbraio il governo di Berna aveva detto di voler evitare che lavenisse usata come piattaforma per aggirare leimposte dall’Ue, va ricordato però che ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - crochets_monia : RT @fanpage: Il Presidente #Zelensky ha firmato la richiesta di adesione dell' #Ucraina all'Unione Europea - RadioRadicale : Guerra in #Ucraina: non è la #Nato, ma il contagio democratico a spaventare #Putin. Intervista al giornalista ed… -