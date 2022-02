Guerra Ucraina-Russia, Pentagono: “Resistenza efficace attorno a Kiev” (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Russia non sfonda, le forze armate dell’Ucraina resistono e l’avanzata delle truppe di Mosca, nella Guerra iniziata da 5 giorni, non arriva ancora a Kiev. E’ il quadro delineato dal Pentagono. Le forze ucraine “stanno resistendo in modo abbastanza efficace intorno a Kiev, costringendo i russi a faticare per avanzare verso sud”, dice il portavoce del Pentagono, John Kirby, affermando che comunque “chiaramente continuiamo a vedere le forze russe che si muovono o tentando di muoversi più vicine” alla capitale. “Noi valutiamo che sono ancora fuori dal centro della città – aggiunge – ma sappiamo con certezza che hanno intenzione di arrivare a Kiev”. L’avanzata delle forze russe verso Kiev “rimane ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lanon sfonda, le forze armate dell’resistono e l’avanzata delle truppe di Mosca, nellainiziata da 5 giorni, non arriva ancora a. E’ il quadro delineato dal. Le forze ucraine “stanno resistendo in modo abbastanzaintorno a, costringendo i russi a faticare per avanzare verso sud”, dice il portavoce del, John Kirby, affermando che comunque “chiaramente continuiamo a vedere le forze russe che si muovono o tentando di muoversi più vicine” alla capitale. “Noi valutiamo che sono ancora fuori dal centro della città – aggiunge – ma sappiamo con certezza che hanno intenzione di arrivare a”. L’avanzata delle forze russe verso“rimane ...

