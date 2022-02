Guerra Ucraina-Russia, negoziati oggi: posizione Mosca (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Terminati i primi colloqui per i negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina. I colloqui per la risoluzione della Guerra in corso si sono tenuti nella “Casa del pescatore” sulla riva del fiume Pripyat dove, spiega il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsk, “abbiamo trovato un punto di contatto sui quali costruire una posizione comune”. Tra le richieste della Russia, ribadite dal presidente russo Vladimir Putin in una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, “la sovranità russa della Crimea e la risoluzione degli obiettivi di demilitarizzazione e denazificazione dell’Ucraina e l’assicurazione del suo status neutrale”. Dal canto suo, Macron ha chiesto di “sospendere tutti gli attacchi contro i civili, di preservare le ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Terminati i primi colloqui per itra le delegazioni di. I colloqui per la risoluzione dellain corso si sono tenuti nella “Casa del pescatore” sulla riva del fiume Pripyat dove, spiega il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsk, “abbiamo trovato un punto di contatto sui quali costruire unacomune”. Tra le richieste della, ribadite dal presidente russo Vladimir Putin in una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, “la sovranità russa della Crimea e la risoluzione degli obiettivi di demilitarizzazione e denazificazione dell’e l’assicurazione del suo status neutrale”. Dal canto suo, Macron ha chiesto di “sospendere tutti gli attacchi contro i civili, di preservare le ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - jabbaTM : RT @nerosolari: Petro Poroshenko, Presidente dell'Ucraina nel 2015, sulle popolazioni del Donbass: Noi avremo un lavoro, le pensioni e lo… - ichiara : RT @CorradinoMineo: Ma com'è questa storia che Anonimus fa bene -e secondo me fa benissimo- a sabotare siti russi contro la guerra in Ucrai… -