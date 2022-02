Guerra Ucraina-Russia, negoziati oggi: posizione Kiev (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Primo tentativo di dialogo dall’inizio della Guerra innescata in Ucraina dalla Russia, oggi, con il round di inizio dei colloqui fra le delegazioni dei due Paesi sulla riva del fiume Pripyat. Cinque ore e mezza la durata del confronto, sul quale il consigliere della presidenza Ucraina Mikhail Podolyak, ha confermato che “le due parti hanno identificato un certo numero di temi prioritari su cui sono state indicate alcune decisioni. Perché ci sia l’opportunità di attuarle le parti partiranno per consultazioni nelle loro rispettive capitali. La possibilità di un secondo round di consultazioni nel prossimo futuro è stata discussa e questi temi verranno sviluppati in modo pratico e concreto”. Secondo quanto ha reso noto la presidenza Ucraina, della delegazione hanno fatto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Primo tentativo di dialogo dall’inizio dellainnescata indalla, con il round di inizio dei colloqui fra le delegazioni dei due Paesi sulla riva del fiume Pripyat. Cinque ore e mezza la durata del confronto, sul quale il consigliere della presidenzaMikhail Podolyak, ha confermato che “le due parti hanno identificato un certo numero di temi prioritari su cui sono state indicate alcune decisioni. Perché ci sia l’opportunità di attuarle le parti partiranno per consultazioni nelle loro rispettive capitali. La possibilità di un secondo round di consultazioni nel prossimo futuro è stata discussa e questi temi verranno sviluppati in modo pratico e concreto”. Secondo quanto ha reso noto la presidenza, della delegazione hanno fatto ...

