Guerra Ucraina-Russia, Mosca chiude spazio aereo a 36 Paesi (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra in Ucraina, la Russia ha chiuso il suo spazio aereo a 36 Paesi, fra cui Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia e Canada. Lo riferisce l’agenzia stampa russa Tass, rilanciata dal Guardian. Era stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ad annunciare da parte di Mosca una “risposta speculare al divieto di voli per le compagnie aeree russe”, ma tenendo conto dei propri “interessi”. “Naturalmente – aveva detto Peskov, in dichiarazioni riportate dalla Tass – ci sarà una risposta, guidata dal principio di reciprocità, e i nostri interessi saranno sicuramente la priorità”. Peskov ha parlato anche dell’invio di armi all’Ucraina da parte dell’Unione Europea, una decisione “estremamente pericolosa e destabilizzante” ha detto il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) –in, laha chiuso il suoa 36, fra cui Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia e Canada. Lo riferisce l’agenzia stampa russa Tass, rilanciata dal Guardian. Era stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ad annunciare da parte diuna “risposta speculare al divieto di voli per le compagnie aeree russe”, ma tenendo conto dei propri “interessi”. “Naturalmente – aveva detto Peskov, in dichiarazioni riportate dalla Tass – ci sarà una risposta, guidata dal principio di reciprocità, e i nostri interessi saranno sicuramente la priorità”. Peskov ha parlato anche dell’invio di armi all’da parte dell’Unione Europea, una decisione “estremamente pericolosa e destabilizzante” ha detto il ...

