Guerra Ucraina Russia, la storia d’amore che vi commuoverà: cosa ha fatto questo uomo per ritrovare la sua fidanzata (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Guerra tra Russia e Ucraina sta scuotendo gli animi di tutto il mondo e soprattutto sui social in tanti stanno trovando la forza per raccontare cosa sta accadendo e le enormi difficoltà, ma non solo. LEGGI ANCHE : — Guerra Ucraina Russia, la lettera strappalacrime di Luciana Littizzetto su Rai 3: cosa chiede al Creatore per Putin Francesco Facchinetti ha raccontato sul suo profilo Instagram una bellissima storia d’amore che lo coinvolge da vicino. ha scritto in un lungo post la storia di Stefano, uno dei suoi migliori amici. L’uomo si è fidanzato con una ragazza Ucraina, Giulia, ormai circa 2 anni fa. Foto: TwitterGuerra ... Leggi su funweek (Di lunedì 28 febbraio 2022) Latrasta scuotendo gli animi di tutto il mondo e soprattutto sui social in tanti stanno trovando la forza per raccontaresta accadendo e le enormi difficoltà, ma non solo. LEGGI ANCHE : —, la lettera strappalacrime di Luciana Littizzetto su Rai 3:chiede al Creatore per Putin Francesco Facchinetti ha raccontato sul suo profilo Instagram una bellissimache lo coinvolge da vicino. ha scritto in un lungo post ladi Stefano, uno dei suoi migliori amici. L’si è fidanzato con una ragazza, Giulia, ormai circa 2 anni fa. Foto: Twitter...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - Marcello804 : RT @boni_castellane: Mi spiace ma non posso parlare della guerra in Ucraina con qualcuno che non abbia visto Wag the dog. Ormai si tratta d… - frustametafora : RT @riotta: L'invasione #Ucraina da parte di #Putin e le sue minacce di guerra atomica hanno mutato il mondo. Ha fatto paura. E le mezze mi… -