Guerra Ucraina-Russia, Di Maio: “Negoziati? Mai smettere di credere in dialogo” (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – I Negoziati sulla Guerra Ucraina-Russia? “Non dobbiamo smettere di credere nella pace e nel dialogo, quindi tutti luoghi dove si possono svolgere confronti come il tavolo di oggi” tra Kiev e Mosca “ben vengano”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato dal Tg1, aggiungendo che “noi continueremo ad investire nella diplomazia”, pur ricordando che “mentre tutti i leader dell’Occidente, compreso il presidente del Consiglio Draghi, provavano a dialogare con Putin, lui riuniva le truppe intorno all’Ucraina e poi l’ha invasa”. “Noi abbiamo sempre sostenuto l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina, credo che la richiesta di ingresso nell’Unione Europea sia una richiesta ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Isulla? “Non dobbiamodinella pace e nel, quindi tutti luoghi dove si possono svolgere confronti come il tavolo di oggi” tra Kiev e Mosca “ben vengano”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, intervistato dal Tg1, aggiungendo che “noi continueremo ad investire nella diplomazia”, pur ricordando che “mentre tutti i leader dell’Occidente, compreso il presidente del Consiglio Draghi, provavano a dialogare con Putin, lui riuniva le truppe intorno all’e poi l’ha invasa”. “Noi abbiamo sempre sostenuto l’integrità territoriale e la sovranità dell’, credo che la richiesta di ingresso nell’Unione Europea sia una richiesta ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - Phetoorr : @GiuseppeConteIT Come si può ottenere la Pace, se inviamo le armi all’Ucraina. È una follia! Il nostro Paese ???? rip… - Rodica17957578 : RT @SMaurizi: premessa:l'invasione dell'#Ucraina è una guerra di aggressione della #Russia di #Putin criminale, ma l'Italia NON è un paese… -