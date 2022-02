Guerra Ucraina-Russia, Di Maio: “Negoziati? Mai smettere di credere in dialogo” (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – I Negoziati sulla Guerra Ucraina-Russia? “Non dobbiamo smettere di credere nella pace e nel dialogo, quindi tutti luoghi dove si possono svolgere confronti come il tavolo di oggi” tra Kiev e Mosca “ben vengano”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato dal Tg1, aggiungendo che “noi continueremo ad investire nella diplomazia”, pur ricordando che “mentre tutti i leader dell’Occidente, compreso il presidente del Consiglio Draghi, provavano a dialogare con Putin, lui riuniva le truppe intorno all’Ucraina e poi l’ha invasa”. “In Ucraina stanno morendo cittadini europei, bambini, donne, civili che in questo momento stanno soffrendo sotto le bombe russe”, ha continuato, affermando che ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Isulla? “Non dobbiamodinella pace e nel, quindi tutti luoghi dove si possono svolgere confronti come il tavolo di oggi” tra Kiev e Mosca “ben vengano”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, intervistato dal Tg1, aggiungendo che “noi continueremo ad investire nella diplomazia”, pur ricordando che “mentre tutti i leader dell’Occidente, compreso il presidente del Consiglio Draghi, provavano a dialogare con Putin, lui riuniva le truppe intorno all’e poi l’ha invasa”. “Instanno morendo cittadini europei, bambini, donne, civili che in questo momento stanno soffrendo sotto le bombe russe”, ha continuato, affermando che ...

