Guerra Ucraina-Russia: De Zerbi e il suo staff hanno superato la frontiera (Di lunedì 28 febbraio 2022) Buone notizie per De Zerbi ed il suo staff rimasti bloccati in un hotel a Kiev a causa della Guerra scoppiata tra Ucraina e Russia. Michele Criscitiello, questa mattina ha infatti pubblicato un importante aggiornamento sul suo profilo Twitter. Roberto De Zerbi allenatore dello Shacktar Donetsk"Finalmente una gran bella notizia: De Zerbi e il suo staff hanno superato la frontiera e lasciato definitivamente l'Ucraina. Ora sono in viaggio con auto e pullman. Fondamentale il supporto di Ceferin che ha organizzato tutto alla perfezione!". Secondo quanto riportato l'ex allenatore del Sassuolo adesso è in Polonia e il suo ritorno in Italia è atteso nelle prossime ore.

